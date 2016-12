Riforme,in Aula solo la maggioranza

12:05 - Esce dal Senato anche il M5S dopo aver messo il bavaglio e annunciato che non parteciperà ai lavori per protestare contro la conduzione del presidente Pietro Grasso. In Aula quindi, al momento siedono e discutono degli emendamenti del ddl riforme solo i senatori della maggioranza. E dal blog duro attacco di Beppe Grillo: "Grasso è un grigio funzionario governativo incaricato di fare del regolamento stracci per la polvere".