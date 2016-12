Riforme, immunità anche ai senatori

16:27 - E' stato approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato un emendamento dei relatori, Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli, al disegno di legge sulle riforme che ripristina l'attuale immunità sia per i deputati sia per i senatori. A favore hanno votato, oltre ai partiti della maggioranza, Forza Italia e Lega. Contrari invece il Movimento 5 Stelle, gli ex grillini e Sel.

Il testo originario del ddl del governo abrogava l'autorizzazione all'arresto e alle intercettazioni per i futuri senatori. I due relatori avevano presentato un emendamento che ripristina l'attuale articolo 68 della Costituzione, che prevede sia per i senatori sia per i deputati l'autorizzazione delle rispettive assemblee in caso di richiesta di arresto o di intercettazione da parte del gip. Tramite il ministro Maria Elena Boschi, il governo si è espresso a favore dell'emendamento.