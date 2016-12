Riforme, il M5S lascia i lavori Approvato il "Senato dei cento"

"Il governo ha calpestato i nostri diritti, abbandoniamo i lavori". I senatori grillini lasciano nuovamente l'Aula del Senato. Anche la Lega, dopo l'incontro con il ministro Boschi, annuncia che non prenderà parte ai lavori. Intanto è arrivata l'approvazione dell'articolo 2 sul "Senato dei cento", che costituisce il cuore del ddl. In mattinata le opposizioni se n'erano già andate ed erano poi tornate in Aula accogliendo l'invito del presidente Pietro Grasso.

20:57 M5S: "Senza di noi hanno chiuso la seduta in anticipo"

"In assenza del gruppo 5 Stelle, è stato deciso di chiudere in anticipo la seduta odierna, al termine della discussione generale sul decreto legge carceri". A denunciarlo è il presidente dei senatori M5S, Vito Petrocelli, che spiega come "il cambio del calendario è arbitrario ed è stato deciso senza passare da una capigruppo, previo contatto informale con i gruppi presenti in Aula. E' la prova che quando non c'è nessuno che li controlla, fanno quello che gli pare".

20:14 Esaminati 4.500 emendamenti

Con il via libera agli articoli 1 e 2 del ddl costituzionale di riforma del Senato, l'Aula di Palazzo Madama archivia più della metà degli emendamenti. Sono state infatti votate o accantonate con il "canguro" 4504 proposte di modifica, su un totale di poco meno di ottomila. Esauriti i primi due faldoni di emendamenti, per un totale di 1700 pagine, resta da esaminare il terzo, che va dall'articolo 3 al 40 e contiene 700 pagine di proposte di modifica.

19:19 La denuncia di 100 senatori: "Violate regole parlamentari"

"Non si possono decidere le regole di convivenza, violando sistematicamente le regole parlamentari. Da un orrore istituzionale non può nascere una Costituzione". Lo scrivono un centinaio di senatori tra cui esponenti di PI, FI, Sel, Lega, M5S in una lettera in cui denunciano "la conduzione incerta dei lavori" e le "ingerenze e provocazioni" di Renzi.

19:04 Stop a emendamenti su elezione diretta Senato

Con l'approvazione dell'articolo 2 del ddl costituzionale, sono preclusi tutti gli emendamenti aggiuntivi che riguardano l'elezione a suffragio universale e diretto del Senato. Lo ha reso noto il presidente Pietro Grasso in Aula.

19:00 Aula approva articolo 2 su "Senato dei 100"

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato l'articolo 2 del ddl costituzionale, che modifica la composizione del Senato e prevede che i membri siano in tutto cento: 95 scelti dai consigli regionali e cinque di nomina presidenziale. I sì sono stati 194, i no 26, otto gli astenuti. Assenti M5S e Lega. L'Aula ha applaudito il sì.

18:59 Finito esame emendamenti all'articolo 2

E' finito nell'Aula di Palazzo Madama l'esame degli emendamenti all'articolo 2 del ddl costituzionale, che riguarda la composizione del Senato. Le votazioni - oltre trecento - sono andate avanti spedite dopo l'abbandono dell'Aula da parte di Movimento 5 Stelle e Lega.

17:57 Renzi: "Bene il cambio di toni di alcune opposizioni"

"Io penso che l'apertura da parte della maggioranza istituzionale, Fi compresa, e dal governo stesso possa essere apprezzato come noi apprezziamo il tono di alcune opposizioni. Si dialoghi, si discuta, si può anche non essere d'accordo ma bisogna arrivare al risultato". Così Matteo Renzi risponde alla domanda se, alla luce del confronto di oggi, cambia il rapporto tra Pd e Sel dopo lo scontro degli ultimi giorni.

17:55 Renzi: "Fiduciosi nel primo ok per la prossima settimana"

"Siamo fiduciosi" che il primo ok alle riforme "possa arrivare la prossima settimana", ha detto il premier Matteo Renzi. "Non si tratta - ha sottolineato - solo di ridurre il numero di persone che fanno politica ma la modifica delle regole dimostra che la politica è in grado di cambiare, è il pin per accendere il telefonino, poi viene tutto il resto".

17:53 Renzi: "Disponibili al dialogo, ma le riforme si facciano"

"Noi siamo disponibili a dialogare con tutti, partendo dal presupposto che l'Italia deve realizzare le riforme per acquisire credibilità all'estero. E poi la politica che riforma se stessa ha l'autorevolezza per chiedere agli altri attori sociali di non chiudersi in una difesa corporativista". Così Matteo Renzi sulle aperture sulle riforme.

17:49 Anche la Lega non rientrerà in Aula

La Lega per oggi non rientrerà in Aula per partecipare ai lavori sul ddl riforme. Lo afferma il capogruppo Gian Marco Centinaio, sottolineando come, nell'incontro con Maria Elena Boschi, siano state presentate dieci proposte del Carroccio sulle riforme. "Aspettiamo una risposta ma la nostra posizione resta negativa" sul ddl, aggiunge.

17:23 La settimana prossima incontro Renzi-Berlusconi

"L'incontro tra il presidente del Consiglio Matteo Renzi e Silvio Berlusconi penso si terrà la settimana prossima". Lo dice il capogruppo di FI al Senato Paolo Romani. "E' normale - spiega - che i protagonisti" del patto del Nazareno "si vedano a intervalli regolari per fare un check sullo stato di salute dell'accordo".

"E' una maggioranza schifosa, Renzi prende in giro il Paese". Lo sottolinea il capogruppo del M5S Vito Petrocelli. "Non è un Aventino", precisa Petrocelli spiegando che il gruppo lavorerà a tutti gli altri provvedimenti. Ma, è la sua accusa, "le regole sono state calpestate, l'azione del governo e della maggioranza è stata autoritaria, chi rappresenta i cittadini non può essere complice".

17:04 M5S: "Abbandoniamo i lavori del ddl"

"Non parteciperemo mai più ai lavori sul ddl riforme: nel momento in cui oggi è stata annullata l'ipotesi di un Senato elettivo ci concentreremo sulle questioni sostanziali" del Paese. Lo annuncia il capogruppo M5S Vito Petrocelli giungendo in sala stampa e davanti alle tv assieme a tutti i senatori del gruppo pentastellato.

16:34 M5S lascia di nuovo l'Aula: "Boschi non ci ha voluto incontrare"

Il M5S lascia nuovamente l'Aula del Senato. Ad annunciarlo è il capogruppo Vito Petrocelli che sottolinea come il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi abbia incontrato le altre opposizioni ma non abbia "voluto" vedere i 5S. "Questa era l'ultima cosa che potevamo tollerare, Renzi si gingilli pure con i suoi tweet", sbotta Petrocelli.

16:33 Anche la Lega vede il ministro Boschi

Dopo Sel, anche un altro "ramo" dell'opposizione alle riforme, il gruppo della Lega Nord al Senato, incontra il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi. Il colloquio, a quanto si apprende da fonti parlamentari, è in corso.