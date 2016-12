Riforme, Grillo lancia l'ultimatum a Renzi: "#bradipo rispondi"

20:02 - "A Renzi bisogna riconoscere un grande merito: è imbattibile a menare il can per l'aia dietro a un apparente decisionismo". L'attacco arriva dal blog di Beppe Grillo, che accusa il premier di avere la velocità di un bradipo. Adesso però, si legge nel post, Grillo chiedono una risposta entro 24 ore a proposito di un confronto sulla legge elettorale. In settimana ci si veda, altrimenti "lasceremo la trattativa a lui e al noto pregiudicato".

"Doveva fare sfracelli in pochi mesi (attenzione! da gennaio ha sempre usato la parola mesi" senza concludere una fava) - si legge ancora sul messaggio, firmato da Grillo e da Gianroberto Casaleggio -. E' poi passato alla parola "giorni", i famosi "diecimila giorni" in cui dovrebbe cambiare il mondo dando così l'impressione di aver aumentato la sua velocità (attenzione! giorni sono meno di mesi se uno non ci fa caso, in realtà ha spostato l'asticella dai mesi agli anni). L'idea dell'uomo del destino che con la sua ardimentosità porta il Paese fuori dal vuoto è trasmessa anche dal suo accelerare davanti alle telecamere. Vedete come corro io... Renzie piè veloce".



"Il M5S ha messo alla prova la velocità di Renzie e ne ha constatato la lentezza da bradipo. Da settimane è stata data la nostra disponibilità a convergere sulla legge elettorale. Il M5S ha risposto alle richieste del Pd in tempo reale, il Pd ha fatto ammuina. L'Italia, a differenza di Renzie e del notopregiudicato non può più aspettare i loro comodi discussi sempre privatamente nel "club Privè R&B".



"E' necessario concludere questo confronto al più presto. Per cui,se non verrà confermata una data di incontro con la nostra delegazione in settimana insieme a eventuali rilievi alle nostre risposte ne prenderemo atto e lasceremo che la trattativa si sviluppi con la benedizione del Colle tra il notopregiudicato, e forse da venerdì anche notocarcerato, e il bradipo fiorentino. Aspettiamo una risposta nelle prossime 24 ore, o, per agevolare Renzie, nei prossimi 1.440 minuti o 86.400 secondi. Scelga lui."



Si apprende intanto che Grillo martedì non sarà a Roma, come era invece stato annunciato in un primo momento.



La Boschi risponde: "Tavolo aperto" - "Risponderemo senza problemi nelle prossime 24 ore. Il Pd incontrerà M5S e il tavolo resta aperto. Prendo atto di questa fretta, ma segnalo che negli ultimi mesi abbiamo lavorato". Lo ha detto il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, che ha poi spiegato che ci sono "i margini per alcune modifiche, ma che si tratta di affinamenti". Sulle riforme ha avvisato: "Non si rimette in discussione ovviamente l'impianto che è stato votato da tutta la maggioranza, Lega e Forza Italia".