Riforme, Fi: mai chiesto immunità

20:46 - Dopo la polemica sollevata dal M5S sull'immunità a sindaci e consiglieri regionali, Forza Italia precisa: la questione non ci riguarda. "Non abbiamo chiesto noi il ripristino dell'immunità - spiega il capogruppo in Senato Paolo Romani -. Non ne sapevamo nulla prima di guardare gli emendamenti dei relatori. Non entro nella polemica scatenata dal M5S, ma l'immunità mi sembra anche impropria, visto che parliamo di consiglieri regionali e sindaci".