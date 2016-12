20:03 - Ecco le nuove slide utilizzate dal governo per spiegare il ddl costituzionale che riforma il Senato e il titolo V, riduce il numero dei parlamentari, sopprime il Cnel e le Province. "Sono amareggiato, stavolta non abbiamo le slide - aveva ironizzato il premier in conferenza stampa -. Cioè le abbiamo, ma non sono da televendita. Ve le farà vedere la Boschi, sono da secchiona...".