Riforme, Calderoli: andiamo avanti

15:04 - L'iter in Senato delle riforme procederà "come da programma". Roberto Calderoli lo ha detto al termine di una riunione con l'altra relatrice del testo sulle riforme, Anna Finocchiaro. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci saranno rallentamenti in attesa dell'assemblea di Forza Italia di giovedì, ha replicato: "Le riforme sono come un diesel: finora abbiamo scaldato le candelette, ora procediamo senza perdere tempo".