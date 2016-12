11:54 - "Non siamo preoccupati per i numeri". Lo dice il ministro Maria Elena Boschi a margine dei lavori in commissione Affari Costituzionali al Senato sul ddl dedicato alle riforme. Quanto alla data per l'approdo del testo in Aula, per la Boschi, l'ipotesi di giovedì "è ragionevole: immagino che la discussione generale possa richiedere un po' di tempo".