13:16 - "Possiamo immaginare di andare con il testo in Aula la prossima settimana, se prosegue il lavoro in Commissione in modo così spedito". Lo ha detto il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi. "Stiamo procedendo con un ritmo buono - ha commentato il ministro Boschi - stiamo esaminando emendamenti e sub-emendamenti, senza sacrificare il dibattito e la voce delle opposizioni, ma con un clima buono".