20:28 - La presa di posizione di Forza Italia sul Senato elettivo non creerà problemi di numeri per il disegno di legge del governo sulle riforme. Ne è convinto il ministro Maria Elena Boschi che, a chi le chiede se preveda difficoltà in merito, replica seccamente: "No, no, assolutamente no". E sottolinea che gli azzurri "hanno ribadito il loro impegno a mantenere gli accordi presi".