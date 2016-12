Riforma Senato, Renzi: voto il 10/6

19:08 - Sulla riforma del Senato il voto in prima lettura in Parlamento sarà il 10 giugno. Lo annuncia a "Porta a porta" Matteo Renzi, che aggiunge: "La polemica era sul fine elettorale dell'iniziativa. Vi mostriamo che non è così. Per 15 giorni di ritardo nessuno si scandalizza. Basta che non sia un modo per rinviare". Il premier poi ribadisce di essere pronto a fare un passo indietro: "Se posso fare le cose le faccio. Ma non resto qui a tutti costi".