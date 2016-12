22:06 - La commissione Affari costituzionali in Senato ha approvato l'emendamento dei relatori nella nuova formulazione. Nell'ultimo testo si prevede che i senatori vengano eletti dai Consigli regionali su base proporzionale. Via libera anche all'intero ddl, che da lunedì prossimo sarà all'esame dell'Aula. A favore del testo la maggioranza, Forza Italia e la Lega Nord.

Boschi: "Sono molto soddisfatta" - "Sono molto soddisfatta. Esce dalla Commissione un buon testo. E' stato rispettato l'impegno a far uscire il ddl entro oggi e di questo ringrazio la Commissione. Lo ha detto il ministro Maria Elena Boschi dopo il sì della Commissione al disegno di legge sulle riforme.



Calderoli: ora il testo è più democratico - Dopo le modifiche chieste dalla Lega "è tornato un testo democratico". Così Roberto Calderoli ha commentato il termine di questa giornata convulsa sulle riforme. Per quanto riguarda le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, Calderoli ha detto di considerare positiva la "norma a regime"; "non sono d'accordo sulla norma transitoria di prima applicazione - ha aggiunto - ma questo lo vedremo in Aula".