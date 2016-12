Riforma P.a.,Renzi:evitare decreto

19:43 - La riforma della P.a. per Matteo Renzi dovrà incentrarsi sul dialogo fra le parti. Per questo il premier, oltre ad aver lanciato la mail rivoluzione@governo.it per ricevere suggerimenti da dipendenti pubblici e sindacati, vorrebbe "evitare un decreto". Le riforme saranno in Cdm il 13 giugno: nei prossimi 40 giorni Renzi spera quindi di poter aprire un dibattito: "Vedremo poi in che forma portare il provvedimento in Consiglio dei ministri".