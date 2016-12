Riforma del Senato, il M5S all'attacco: "Il testo della Boschi è una porcata"

22:10 - "Il M5S da sempre è contrario all'immunità dei parlamentari". Lo si legge sul blog di Beppe Grillo. "Il recente testo del ministro Boschi - attaccano i 5 Stelle - costruisce un Senato di nominati, sindaci e consiglieri regionali a cui, solo come contentino al popolo, si toglie l'immunità per rendere più passabile la porcata". "Noi - aggiungono - abbiamo rigettato in toto la sconcia proposta, con il semplice emendamento 6.5: sopprimere l'articolo".

"Anche perché - proseguono i parlamentari del M5S - nessun gruppo parlamentare, né tanto meno il governo, ha proposto di abolire l'immunità ai rappresentanti alla Camera: Genovese, Galan e molti altri ringraziano".



"La stampa - sottolineano - non ha perso occasione per riassumere la vicenda nel modo più comodo al governo: 'Il M5S vuole l'immunità parlamentare!'. Figurarsi: abbiamo già predisposto anche la proposta per abolirla in toto in entrambe le camere. Chiunque sostenga quindi che il Movimento 'è a favore dell'immunità parlamentare' non solo dimostra ignoranza assoluta sui temi e le battaglie che il M5S sta combattendo da sempre, ma fa sospettare il dolo".



Di Maio: "Incontro con Pd in streaming" - "Mercoledì alle 14.30 la delegazione M5S incontrerà la delegazione Pd nella sala della terza commissione esteri della Camera. In streaming. Si parlerà di legge elettorale". Lo scrive il deputato M5S e vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, su Facebook.