Riduzione ferie,Anm: falso problema

16:29 - La riduzione delle ferie dei giudici "è un falso problema" e "non danneggia la magistratura, ma ha un riflesso sul diritto di difesa". La dichiarazione arriva dal presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli, che spiega: "La sospensione feriale, come ha ribadito la Consulta, è a garanzia degli articoli 3 e 24 della Costituzione, per evitare che in un periodo tradizionalmente dedicato al riposo decorrano i termini di prescrizione".