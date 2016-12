Renzi: vertice in giusta direzione

23:47 - "La discussione è andata nella direzione giusta". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, lasciando il vertice Ue a Bruxelles. "Per salvare l'Europa bisogna cambiare l'Europa", ha ribadito Renzi, spiegando che "nelle prossime settimane dobbiamo verificare se questo atteggiamento produrrà passi in avanti". "Sono più interessato a discutere su come spendere i soldi europei per creare occupazione, piuttosto che occuparmi di nomi, poltrone o incarichi".