Renzi: "Usare meglio fondi Ue"

14:29 - Matteo Renzi torna a rispondere alle domande dei suoi follower su Twitter. Tra i temi trattati quello sull'utilizzo dei fondi Ue. "Dobbiamo utilizzare meglio i fondi europei che sono tanti e spesso non spesi o spesi male - scrive il premier sul social network -. Faremo un incontro ad hoc e lanceremo un'iniziativa. L'Italia in troppi casi ha buttato via le risorse, non è colpa dell'Europa ma dei burocrati e politici italiani che hanno fallito".