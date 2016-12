Renzi:Ue non detti linea all'Italia

17:34 - "Noi vogliamo un'Europa dove l'Italia non va a prendere la linea per sapere che cosa fare, ma dà un contributo fondamentale, perché senza l'Italia non c'è l'Europa". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, nella sua replica alla Camera. Non si deve "arrivare in Ue - ha poi aggiunto - con la stessa piattaforma di questioni aperte che gli ultimi governi hanno cercato di risolvere, in particolar modo il governo Letta che in questo ha investito molto".