Renzi: Ue flessibile con riforme

19:16 - "La partita si sposta dall'Europa in Italia. Abbiamo fatto capire che siamo un Paese forte, che non va a Bruxelles con il cappello in mano ma si fa rispettare. Adesso però tocca a noi fare le riforme se vogliamo la flessibilità Ue". Matteo Renzi lo ha detto ai suoi dopo essere tornato in Italia dal vertice Ue, aggiungendo che l'obiettivo "è spendere bene l'autorevolezza internazionale ed europea conquistata con il 41% e con le prime misure del governo".