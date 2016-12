Renzi: tetto auto blu nei ministeri

18:45 - Ci saranno "massimo 5 auto blu a ministero" e le "forze di sicurezza tornano in strada". E' uno dei tweet illustrati da Matteo Renzi che in conferenza stampa spiega: "I sottosegretari e i direttori generali vanno a piedi o in autobus". Illustrando le misure del dl Irpef, il premier aggiunge che "la difesa contribuisce per 400 milioni di euro, di cui 150 con lo spostamento del programma F35" e la Rai con "150 milioni" dalla riorganizzazione.