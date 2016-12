Renzi:tasse su rendite, non sui Bot

19:17 - "Dal primo di maggio si riduce l'Irap alle aziende private del 10% e questa operazione non sta nei 10 miliardi del cuneo". Lo ha annunciato il premier Matteo Renzi, spiegando che per finanziare il provvedimento il governo aumenterà la tassazione sulle rendite dal 20 al 26% "ma non toccheremo i titoli di Stato: no Bot". Renzi ha poi definito "incredibile" la polemica sulla copertura: "I soldi per mettere in tasca i 10 miliardi ci sono".