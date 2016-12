Renzi: "Sulle riforme avremo una maggioranza molto ampia"

13:51 - "Se io passassi il tempo a temere le insidie degli oppositori farei un altro mestiere. Intanto, alla faccia di chi non voleva, il testo è passato in commissione. E' una rivoluzione di buon senso, avremo una maggioranza molto ampia, i politici hanno capito che così non si va avanti". Lo dice Matteo Renzi sulle riforme. "Basta con il giochino per cui con la crisi si aumentano le tasse - ha poi aggiunto -. Bisogna eliminare le spese eccessive della P.a.".

Sulla riforma della Pubblica amministrazione ha proseguito: "Ci saranno resistenze? Resistenze a bizzeffe. Ma non ci sarà più uno Stato che impone. Sarà invece il cittadino a pretendere entro 48 ore i documenti cui ha diritto. E' una rivoluzione copernicana. I burocrati ci faranno guerra ma non ci fermiamo".