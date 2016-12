Renzi striglia il Pd: "Questo governo è nostro, avanti tutto il 2014"

21:27 - "Il Pd non ha più alibi. Questo governo siamo noi, le colpe e gli errori sono i nostri". Lo ha detto Matteo Renzi incontrando i capigruppo del Pd al partito. Renzi, ha poi proseguito lanciando messaggi rassicuranti a Letta: "Il governo deve lavorare per tutto il 2014 e fare le cose bene". E sulle voci di rimpasto replica: "Il Pd non l'ha chiesto se il premier ritiene nella sua autonomia di fare piccole o grandi modifiche noi siamo a disposizione".

"Legge elettorale con ampio consenso" - Sulla legge elettorale "serve l'accordo più ampio possibile", ha detto Renzi ai suoi capigruppo. Ma su quale sia il modello preferito dal Pd Renzi non si sbilancia: "Ognuno dei modelli ha pregi e difetti, non c'è un modello salvifico".



"Con Napolitano parlato di legge elettorale" - Tra il presidente Napolitano e il segretario del Pd Renzi c'è stato ''uno scambio di idee su prospettive, confronto e iter per la riforma della legge elettorale e per le riforme istituzionali, in attesa della sentenza della Consulta sulla legge elettorale''. Lo si è appreso dall'ufficio stampa della presidenza della Repubblica.



"Rimpasto? Da prima repubblica" - "Parlare di rimpasto è roba da prima repubblica". Lo scrive su twitter il segretario Pd Matteo Renzi, aggiungendo: "#chenoia. Vi prego: parliamo di #coseconcrete".