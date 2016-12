15:22 - "Voglio fare le riforme con Berlusconi e Grillo. Perché le regole del gioco non le sceglie uno per tutti, se no chi le fa, le fa per sè". Matteo Renzi, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, lancia un appello a Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Ma la maggioranza non cambierà: "Io e Berlusconi siamo due cose totalmente diverse. Non voglio fare un governo con lui e lui non vuole farlo con me", conclude il premier.