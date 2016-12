18:27 - La riforma del Senato "è una grandissima svolta per politica e istituzioni, ma è solo l'antipasto". Lo ha detto il premier Matteo Renzi commentando il via libera al ddl costituzionale. Così, ha spiegato Renzi, "intendiamo superare il bicameralismo perfetto" con "quattro paletti": no a fiducia, no a voto su bilancio, no elezione diretta per i senatori, no indennità. Il premier, poi, ha confermato l'abolizione del Cnel.