Renzi: se perdo sfida è colpa mia

15:35 - "Abbiamo una sola occasione. Se falliremo non cercheremo alibi, se perderemo la sfida la colpa sarà solo mia. Deve finire il tempo in cui nei Palazzi dei poteri si trova una scusa". Sono le parole con cui Matteo Renzi ha chiuso il suo intervento in Senato. "Alla generazione di chi oggi non ha lavoro diciamo che l'Italia vuole diventare il luogo delle opportunità", ha dichiarato il premier chiedendo la fiducia nell'Aula di Palazzo Madama.