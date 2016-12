09:04 - "Settimana chiave per la scuola. Abbiamo sbloccato il patto di stabilità, come promesso. Venerdì le risposte dei sindaci, poi i cantieri". A dirlo è il premier Matteo Renzi nel consueto post mattutino su Twitter. Entro venerdì gli oltre quattromila sindaci che hanno aderito alla chiamata del governo, dovranno completare la documentazione necessaria per poi far partire i cantieri.