Renzi: rispetto impegni, Ue risolva problemi "Tra pochi giorni presenteremo il Def"

01:27 - "L'Italia rispetta i vincoli Ue, ma Bruxelles risolva i problemi". Matteo Renzi, a margine del vertice Ue, ribadisce che il nostro Paese mantiene gli impegni presi ("e quindi - aggiunge - talvolta faccio fatica a capire le polemiche"), ed esprime la sua soddisfazione per l'apprezzamento da parte di Barroso sul "processo delle nostre riforme". E ancora: "Invito chi vuole conoscere i numeri ad aspettare il Def, che presenteremo tra qualche giorno".

Tornando poi sulla Ue, ha detto: "L'Europa non è la causa del problema ma la possibile soluzione", spiegando che "c'è bisogno di un lavoro concreto sulle riforme che stiamo facendo".



"L'Italia - ha sottolineato - non viene in Europa come uno studente fuori corso ma come un Paese fondatore che rispetta i vincoli". E ha poi ribadito il peso delle riforme, che puntano, ha detto, a "cambiare il Senato, il mercato del lavoro, la Pubblica amministrazione e alla creazione di un'autorità anticorruzione: tutto questo è più importante delle discussioni su uno 0,2% di deficit. Il governo sta rivoluzionando e cambiando l'Italia".



Al riguardo, a una giornalista che gli chiedeva se il governo rispetterà i tempi per raggiungere il pareggio strutturale in bilancio, ha replicato: "Non pretendo di convincerla della bontà della linea del governo ma voglio aiutare gli italiani a capire che l'Europa è il nostro futuro e non il passato".



Schulz: "Anch'io lotto con Renzi" - Renzi si guadagna anche la "alleanza del presidente dell'Europarlamente Martin Schulz, che dice: "L'Ue ha bisogno di un'Italia forte e l'Italia ha bisogno di un'Ue solidale, che vuol dire sostenere il Paese a uscire dalla crisi. Io lotto con Renzi per questo. E spero ce la faccia con le riforme".



"Ok discutere, ma criteri Maastricht vanno rispettati" - Il rispetto dei parametri di Maastricht non è in discussione, ha sottolineato Schulz, ma bisogna discutere se gli investimenti per la crescita vadano o meno contabilizzati nel debito. Questo, dichiara, "è un punto che Matteo Renzi ha giustificato molto bene".



Botta e risposta tra Renzi e Barroso - La giornata era stata contraddistinta da un botta e risposta tra il premier e il numero uno di Bruxelles, che aveva in precedenza dichiarato che "il rispetto degli impegni presi" in sede europea è "fondamentale" per la fiducia nell'Italia e nella Ue, aggiungendo: "Ho preso atto delle dichiarazioni fatte a Berlino", con cui il premier italiano "si è impegnato a un programma molto ambizioso di riforme e allo stesso tempo ha anche detto che avrebbe rispettato tutti gli impegni a livello europeo. Credo che questo sia fondamentale per la fiducia nell'Italia e per tutta la Ue".



"L'Italia sta rispettando tutti i vincoli, è uno dei Paesi che i parametri li rispetta", gli aveva replicato Renzi, poco prima di recarsi al vertice con lo stesso Barroso. Uscito dall'incontro, il premier aveva commentato: "E' andato tutto molto bene". "Molto positivo" è stato giudicato il confronto con il nostro premier anche da parte di Barroso, che ha scritto su Twitter: "L'Europa sosterrà le riforme in Italia".



Barroso: sostengo le riforme di Renzi - "Sostengo molto le riforme di cui mi ha parlato Renzi. Mi ha detto che saranno fatte nel pieno rispetto delle regole dell'Ue e anche del trattato fiscale. Credo che siano riforme molto buone e vadano nella giusta direzione". Così il presidente della commissione Ue Barroso parlando del suo incontro col premier Matteo Renzi e spegnendo le polemiche.



Salvini: "Meglio che Barroso non venga in Italia" - Sulle dichiarazioni di Barroso è arrivato anche il commento del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che su Twitter ha scritto: "Gli conviene non venire in Italia". E ancora, sul suo profilo Facebook: "Barroso e Van Rompuy impongono all'Italia di rispettare gli impegni. Consiglio ai due: non fatevi vedere in Italia, non sareste ben accetti".