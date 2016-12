Renzi:Rimpasto?Non chiedo sgabelli

19:55 - Matteo Renzi non chiederà al premier Letta posti nel governo. "Riguardo al rimpasto, a Enrico ho detto: per me fai te. Se vuoi chiedere una mano, te la diamo ma non avrai mai da me la richiesta di uno sgabello, di uno strapuntino", dichiara il segretario del Pd. Sulla riforma della legge elettorale, Renzi punzecchia i piccoli: "Si mette la soglia di sbarramento proprio per evitare il ricatto dei partitini. Si arrabbiano? Si arrangiano".