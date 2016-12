09:34 - "Se non mi fanno fare le riforme allora si che è fallito il mio progetto e vado a casa". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, a Radio Anch'io. "Sulle riforme devo assolutamente dare dei dati e delle date. O do delle date o il Parlamento, che non è il mio Parlamento, non me lo porto dietro. O lo metto in forcing, o non tocco palla", aveva affermato al Fatto Quotidiano.