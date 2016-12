19:43 - "Sono estremamente convinto che portare a termine le riforme sia l'unica soluzione". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, sottolineando che "la questione non è se si va alle elezioni o no" nel caso in cui il nostro programma venga affossato. Infatti, ha aggiunto, "se la classe politica italiana non accetta di fare le riforme, è finita".