13:50 - Matteo Renzi torna sulle polemiche per aver trovato un'intesa con Silvio Berlusconi sulla legge elettorale. "Mi accusano di aver scritto le regole con Berlusconi, col nemico, ma noi scriviamo le regole con Berlusconi per poi batterlo", ha spiegato il leader del Pd aggiungendo: "Le regole si scrivono tutti assieme, è un errore farle da soli, come è stato fatto ultimamente in Italia".