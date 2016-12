20:01 - Matteo Renzi apre a possibili modifiche alla legge elettorale "a patto che tutti, da Forza Italia al Nuovo centrodestra, siano d'accordo". Il segretario del Pd risponde così alla minoranza del suo partito, che ha proposto una serie di correzioni all'Italicum. "Non sia una scusa per far saltare tutto il pacchetto delle riforme" - avverte Renzi -. E' l'ultima chiamata per la dignità del Parlamento".