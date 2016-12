Renzi:piani su scuola,casa e lavoro

16:59 - "Mercoledì presenterò il piano casa, il Jobs act e le misure per la scuola, misure che mettiamo tutte insieme per non incatenare i sindaci, ma scatenarli". Così Matteo Renzi annuncia le prossime mosse del governo. "Ci sono 2 miliardi di euro pronti per l'edilizia scolastica" ha quindi anticipato il premier spiegando che è necessario "aumentare l'efficienza energetica delle scuole perché si possa spendere meno in bollette".