00:49 - Primo ostacolo superato per il governo di Matteo Renzi che ottiene la fiducia del Senato. Hanno votato il via libera all'esecutivo del leader del Pd 169 senatori e hanno detto "no" in 139. Il senatore Maurizio Rossi di "Per l'Italia" non ha partecipato al voto. Ora la parola passa alla Camera che martedì voterà la fiducia. Renzi, ormai certo dei numeri, aveva abbandonato Palazzo Madama durante le operazioni di voto.