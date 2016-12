21:41 - Al governo "dettiamo noi l'agenda stavolta: sulle nostre questioni ci facciamo sentire". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi all'assemblea dei senatori del partito. "Non possiamo permetterci di farci tenere sotto scacco per otto mesi, come è successo, su una vicenda come quella dell'Imu". "Il governo in questi mesi ha fatto poco. E uso un eufemismo", ha detto Renzi ai suoi parlamentari.