19:31 - "A quelli che dicono che il decreto legge sul lavoro non serve a nulla: senza quel decreto Electrolux non avrebbe firmato". Così il premier Matteo Renzi in un incontro con gli imprenditori alla Scavolini di Pesaro. "Dopo Ansaldo Energia e Fincantieri ieri ha consentito a Electrolux di firmare un accordo e di salvare centinaia di posti di lavoro: vale doppio come un gol in trasferta", ha ribadito.