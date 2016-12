Renzi: "O riforme o crolla tutto""Punto a un Pd al 40% nel 2018"

23:39 - Secondo Matteo Renzi non c'era alternativa a "buttare in campo riforme coraggiose e giocarsi tutto. Se le riforme non vanno in porto me ne vado a casa: ho messo in gioco me stesso. E' un rischio notevole. Vivo la difficoltà" di governare "con un Parlamento non eletto con liste fatte da me e "di rischiare l'osso del collo", aggiunge il premier. "O si fanno le riforme o crolla tutto".

"C'è bisogno di dare una svolta, una scossa netta. E se noi facciamo le riforme, diamo il segnale: 'caspita, i politici stavolta l'hanno fatto'. E hanno titolarità per andare a cambiare" nell'amministrazione pubblica ma anche "nella vita di tutti i giorni", dice il presidente del Consiglio a Bersaglio Mobile. "C'è un elemento in più. - ribadisce - Se l'Italia cambia le proprie regole, allora è in grado di andare anche in Europa a chiedere che cambi se stessa".



"Obiettivo nel 2018 è la disoccupazione a 1 cifra" - "Da qui al 2018" l'obiettivo del governo è poter registrare una "disoccupazione a una cifra", aggiunge Renzi. Rispetto al 12,4% attuale di disoccupazione bisogna "recuperare il 2,4 o 2,5% per poter da qui al 2018 tornare sotto il 10%".



"Mi amareggia essere premier non eletto, ma lo rifarei" - "Sono tra quelli che avrebbero preferito una vittoria elettorale, sul campo. L'amarezza di chi pensa che è un peccato non ci sia stata una vittoria elettorale, è anche la mia. Però il governo" guidato da Enrico Letta "si era bloccato, tardava ad arrivare la fase due di rilancio e mancava soprattutto un orizzonte ampio". Così Renzi ripercorre la vicenda del suo approdo alla guida del governo. "L'unico modo per dare una certezza e orizzonte ampio era buttare in campo una serie di riforme coraggiose, giocarsi il tutto per tutto", spiega il presidente del Consiglio.



"La forma di governo non è un punto centrale" - "La forma di governo non è un punto centrale": così ha risposto Matteo Renzi alla domanda sull'assenza, nel pacchetto riforme, di un capitolo dedicato alla forma di governo (premierato, presidenzialismo o altro). Renzi ha spiegato che "prima viene la necessita di interventi per chi non arriva a fine mese", e anche la "semplificazione del sistema politico".



"Mio obiettivo è il Pd al 40% alle politiche del 2018" - "Il Pd alle prossime politiche del 2018 deve puntare al 40%. Sogniamo un meccanismo in cui si vada verso il bipolarismo" e poi "un bipartitismo all'americana", afferma il premier. "Il mio obiettivo è un Pd al 40%" anche grazie all'Italicum "che agevola il bipolarismo", con "un centrosinistra attorno al Pd e un nuovo centrodestra".



Europee, "andare oltre il 26% delle precedenti elezioni" - Alle europee del 25 maggio "il Pd parte dal 25%" delle politiche 2013 e dal "26% delle scorse europee: dobbiamo fare meglio".



"Basta con i poteri di veto dei sindacati" - "La disoccupazione è raddoppiata non solo per colpa della crisi ma anche perché l'Italia ha perso delle occasioni, occorrono regole chiare, semplicità dei rapporti tra imprenditori che investono e P.a., e basta anche con i poteri di veto della realtà sindacale".



"Nel Def stima della crescita allo 0,8%, spero di arrivare all'1%" - La previsione dell'ex ministro dell'Economia Saccomanni dell'1% di crescita per il 2014 è "ahimè un po' ottimistica. Le nostre cifre non sono queste: nel Def avremo un dato tra lo 0,8% e lo 0,9% di crescita. Con gli 80 euro in busta paga" derivanti dal taglio del cuneo "spero che alla fine si arrivi all'1% e lo si superi".



"La spesa militare si taglia, anche sugli F35" - "Le spese militari in Italia vanno ridotte. Punto. E noi le riduciamo. Obama si arrabbia? Ha fatto la stessa cosa. Come le riduci? Abbiamo un calendario triennale". Quanto agli F35, "quando la commissione sugli F35 avrà chiaro cosa si può fare" anche in base al contratto, "vi diremo qual è la riduzione su quel capitolo".