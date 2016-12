14:53 - Come annunciato, dopo l'impegno per le famiglie con il bonus da 80 euro previsto nel dl Irpef, Matteo Renzi conferma che il governo è ora al lavoro per nuove misure in favore di pensionati, incapienti e partite Iva. "Ho preso un impegno con partite Iva, incapienti e pensionati nel proseguire nel lavoro di abbassamento tasse e lo manterrò", ha scritto infatti nel corso della diretta Twitter #matteorisponde.