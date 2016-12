17:05 - "E' stupefacente che Corradino Mineo parli di epurazione. Un partito non è un taxi che uno prende per farsi eleggere". Così Matteo Renzi commenta, parlando con i suoi, il caos scoppiato nel Partito democratico dopo che Mineo è stato sostituito come capogruppo alla commissione Affari costituzionali del Senato. E aggiunge: "Siamo a un bivio. Non ho preso il 41% per lasciare il futuro del Paese a Mineo".