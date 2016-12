12:52 - "Guardiamo negli occhi tutti, ma non guardiamo in faccia nessuno. Se l'Italia deve cambiare, nessuno può chiamarsi fuori". Lo scrive il premier Matteo Renzi sul sito dedicato ai "mille giorni". "Nessuno può tirarsi indietro. Vale per tutti i settori", aggiunge. "I mille giorni sono occasione per dimostrare che le riforme si possono fare".