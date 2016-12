18:40 - "Noi andiamo in Europa consapevoli che abbiamo mille limiti e difficoltà, ma che se l'Italia si dà da fare può ambire alla guida dell'Ue per prossimi i 20 anni e non per sei mesi". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, durante l'informativa al Senato. "Quando andiamo in Ue - ha aggiunto - non andiamo con il cappello in mano, a elemosinare. Andiamo a proporre per cambiare noi stessi e l'Europa".