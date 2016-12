Renzi: noi rinnoviamo,Grillo rosica

19:28 - "Non è un caso se in questo momento quello che più di tutti, come si dice a Roma, sta a rosicà è Beppe Grillo". Lo ha affermato il premier Matteo Renzi, al termine della conferenza stampa dove sono stati esposti i punti salienti della riforma costituzionale. "E' naturale per uno che ha avuto grandissimo successo, parlando di cambiamento, ma ora che vede che si va verso il rinnovamento si sente franare la terra sotto i piedi", ha spiegato.