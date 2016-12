13:34 - "Noi le riforme le facciamo, è giusto farle perché l'Italia torni a essere leader. Piaccia o no a chi vuole frenarci, il risultato a casa lo portiamo". Lo ha detto Matteo Renzi, lasciando il "Digital Venice". "L'Italia la cambiamo davvero perché vogliamo troppo bene a questo Paese per lasciarlo in mano a quelli che sanno dire solo no e passano il loro tempo a disfare i progetti altrui", ha aggiunto il premier.