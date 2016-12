18:26 - "Le cose si stanno rimettendo in carreggiata e quindi non c'è nessuna stangata in arrivo". Matteo Renzi lo ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi, aggiungendo di non essere in grado "di garantire l'estensione degli 80 euro" a pensionati e partite Iva. Il premier ha invece confermato "il bonus per i dipendenti" con redditi sotto i 25mila euro.