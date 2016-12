00:01 - "Sono molto triste per come è stata riportata la vicenda a Palazzo Chigi con Letta, ma il tempo è galantuomo. Lo so io come sono andate le cose, ma sono convinto lo sappiano anche gli italiani". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a Ballarò. "Avrei preferito un'altra soluzione ma questa accelerazione a noi è stata chiesta prima di tutto dal Pd e poi dagli altri alleati", ha aggiunto.