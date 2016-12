Renzi: "Legge voto entro venerdì"

18:32 - "Non capisco le polemiche: vediamo se entro venerdì ci sarà la legge elettorale". Così Matteo Renzi da Tunisi ha commentato l'accordo raggiunto sull'Italicum, che sarà applicato solo per l'elezione dei deputati. "Spero - ha aggiunto il premier - che in Parlamento non ci siano ulteriori dilazioni e si approvi la riforma". "Il fatto che il Senato abbia o meno una propria legge elettorale è secondario, perché verrà comunque abolito", ha concluso.