14 agosto 2014 Renzi: "La crescita non abbassando i salari" "Art.18,modifiche senza eliminare garanzie" "Tutta l'Europa è in stagnazione", ha detto il premier, sottolineando che la soluzione per un rilancio dell'economia "non è giocare alla meno peggio"

20:33 - La crescita non si innesca abbassando i salari e "facendo riforme che dovrebbero essere finalizzate all'abbassamento della qualità della vita" dei lavoratori "con la motivazione che saremmo più competitivi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, spiegando che la soluzione "non è giocare alla meno peggio".

"Programma di governo va avanti spedito" - Il governo va avanti con il programma fissato: "Confermiamo tempistica e metodo. Nessun tipo di problema o preoccupazione, andiamo avanti decisi con convinzione e determinazione, con calma e serenità", ha detto Renzi rispondendo a chi gli domanda se bisogna attendersi misure shock per l'economia.



"Con riforme Italia leader in Europa" - Ma non solo l'Italia non ha bisogno di misure shock, ma può anche aspirare a diventare una guida in Europa. "Oggi l'Italia è nelle condizioni, facendo le riforme che deve, di essere guida in Europa e trascinare l'eurozona fuori dalla crisi", ha detto infatti il premier, spiegando che tutti però devono "fare la propria parte con convinzione e determinazione" per conquistare "la leadership in Europa".



"Basta rassegnazione, Sud non è retrogrado" - Il pensiero di Renzi va poi alla realtà del Sud: "Dobbiamo uscire dalla cultura della rassegnazione e della delega. La scommessa è non avere alibi e fare il punto su tutte le partite aperte dicendo al Mezzogiorno che non è il punto retrogrado del Paese ma un luogo nel quale si può fare innovazione ed essere motore di sviluppo".



"La differenza la fa la rassegnazione" - "Stamattina - ha poi raccontato Renzi - vedo che la Germania fa -0,2%. Farei a cambio volentieri in termini di dimensioni economiche, ma non è la percentuale dello 'zero virgola' a fare la differenza, ma il clima di rassegnazione nell'opinione pubblica, di chi pensa, ad iniziare dalle classi dirigenti, che tanto non cambierà mai".



"Finmeccanica, posti di lavoro salvi" - "Ho parlato con Moretti, l'azienda ha ordini e quindi lavoro fino a tutto il 2017". Così Renzi parlando a Reggio Calabria del futuro di Omeca, l'azienda di Ansaldo Breda. "Quindi le preoccupazioni circa la chiusura della realtà lavorativa fino a tutto il 2017 non ci sono. E questo indipendentemente dall'assetto azionario".



"Tutta l'Eurozona è in stagnazione" - "Non c'è una situazione di crisi dell'Italia rispetto all'Eurozona che viaggia a velocità doppia. Questo è accaduto in passato, ora la situazione è cambiata: l'intera area vive una fase di stagnazione", ha detto il premier, commentando le ultime rilevazioni del Pil del Vecchio continente. La Germania registra una contrazione dello 0,2% nel secondo trimestre 2014, crescita zero per la Francia.



"La crescita è l'unica ricetta per l'Europa" - "Quando chiediamo all'Europa maggiore attenzione per la crescita - ha aggiunto - lo facciamo nella convinzione che questa è l'unica ricetta per uscire da questa situazione di crisi che riguarda tutta l'Eurozona e non solamente l'Italia".



"Lavoro, cambieremo le garanzie ma non le elimineremo" - "Sono sempre pronto a scrivere nuove regole sul lavoro. Cambieremo le garanzie, ma non le elimineremo". Così Renzi, in visita a Termini Imerese (Palermo), è intervenuto nuovamente sulle possibili modifiche allo Statuto dei lavoratori e all'articolo 18. Poi lancia una frecciata all'Ue: "C'è chi dice che l'Italia sarà salvata dall'Europa, 'ma de che'... L'Italia dà all'Europa molto più di quello che l'Europa dà all'Italia", ha sottolineato il premier.



"Faremo di tutto per riaprire Termini Imerese" - "Termini Imerese. Le crisi occupazionali non vanno in ferie. Ma il Governo c'è e farà di tutto per riaprire lo stabilimento #italiariparte". Lo scrive Renzi su Twitter.