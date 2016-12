Renzi: "L'Italia ha un futuro più grande del proprio passato"

11:35 - Per Matteo Renzi "l'Italia ha un futuro più grande del suo passato" e "la litania del 'non ce la facciamo' è un'invenzione dagli esperti, gli stessi che non sono riusciti a prevedere la crisi". Il premier ha poi parlato delle 8mila aziende municipalizzate italiane, spiegando che "dobbiamo ridurle almeno a un ottavo delle attuali. Bisogna riconoscere quando servono e quanto sono il parcheggio per esperienze politiche che non funzionano più".

"La strada è in salita, abbiamo avuto momenti di difficoltà, ma abbiamo un grande e forte desiderio di fare dell'Italia un Paese in cui si respira un'aria nuova di innovazione. L'Italia continua ad essere un territorio attraente per le grandi imprese, nonostante la sofferenza del nostro mercato interno". Renzi è poi tornato sui famosi 80 euro in busta paga: "Non sono stati una mancia elettorale e nel lungo tempo grazie a questi i consumi aumenteranno", ha detto il premier visitando lo stabilimento L'Oreal.



"Lavoriamo per ridurre il costo del lavoro" - "Dobbiamo ridurre il costo del lavoro, lo stiamo già facendo, diminuire il peso della burocrazia e a chi crea posti di lavoro vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro, l'Italia ha tanta voglia di investire sul domani", ha aggiunto Renzi. "Le multinazionali in Italia sono le benvenute, la globalizzazione è la più grande opportunità che abbiamo, non credete a chi dice il contrario". Per il premier è importante "tenere insieme piccole e medie imprese e allo stesso tempo attrarre le multinazionali".