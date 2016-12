Renzi:l'Italia cambi in tempi certi

15:31 - "L'Italia può e deve cambiare in tempi certi". Lo afferma il premier, Matteo Renzi, intervenendo al seminario sulle Riforme del Pd. "Le nostre idee non sono frutto di improvvisazione. Non abbiamo ansia di cambiamento a prescindere, ma o la politica dà risposte in tempi stretti o non avremo la credibilità in Ue", ha aggiunto. "Abbiamo la certezza che se si cambia, l'Italia sarà guida altrimenti diventa fanalino di coda".